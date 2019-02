Reportaje PD/ Droga, okupas y delincuencia: el infierno diario que tienen que soportar los vecinos de Lavapiés

Drogas, okupas, delicuencia a mansalva. Ese es el pan nuestro de cada día que tienen que soportar los vecinos del madrileño barrio de Lavapiés.

Sin embargo, pese a esta cruda realidad que ha vivido in situ Periodista Digital, la revista Time Out le ha otorgado el título de 'barrio cool'.

Nos adentramos en pleno barrio desde la Plaza de Lavapiés y continuamos nuestro camino por la calle Tribulete. Observamos una gran degradación en las calles: el deterioro urbanístico es notable. Hablamos con algunos vecinos y cuentan que el barrio "está peor que nunca".--Madrid ya tiene su Mollenbeck gracias a Carmena: cinco policías apaleados por una turba de senegaleses en Lavapiés--

"Nos sentimos abandonados por el Ayuntamiento. Está todo muy sucio, robos a diario, a mi hija le robaron el teléfono en plena luz del día. La mayoría son personas de otros países y no respetan nada. Hacen sus necesidades en la calle, se drógan, duermen en los portales. Este barrio de ‘cool' no tiene nada", nos comenta una vecina.

Seguimos nuestro recorrido y caminamos por la calle Mesón de Paredes, donde se trapichea con droga a diario y donde más narcopisos existen. Además, nos cuentan que la mayoría de los edificios están okupados por delincuentes, que pinchan la luz, y dejan todo destrozado.

Los vecinos se quejan de que el Ayuntamiento de Manuela Carmena presuma de barrio, cuando en realidad tienen que convivir con nigerianos, senegaleses o yonkis borrachos todo el día hasta altas horas de la madrugada. Un barrio no tan "idílico y cool", como lo cataloga Time Out.--El tremendo puntapié de una señora de Lavapiés a Carmena: "¡Esta gente de fuera nos está comiendo!"--

"Lavapiés no es un barrio seguro. Ahora si te descuidas te roban la cartera o lo que lleves encima. A partir de las nueve no es muy recomendable que salgas solo. Yo a esa hora no salgo porque es muy peligroso. Durante la madrugada el barrio está muy activo por mafias, drogadictos y ladrones. La seguridad brilla por su ausencia", nos comenta Amparo, vecina de la calle Caravaca.