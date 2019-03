Atentado islámico en Holanda: un turco tirotea a mansalva a los pasajeros de un tranvía

Al menos tres muertos y 5 heridos este 18 de marzo de 2019 en un tiroteo en la ciudad holandesa de Utrecht, de unos 344.000 habitantes.

La urbe, ubicada unos 65 kilómetros al este de La Haya, es la capital de la provincia homónima.

Las fuerzas de seguridad han informado en su cuenta de Twitter que el incidente se produjo esta mañana a las 10.45 en la plaza 24 de Octubre y que el lugar ha sido acordonado.

El tiroteo se produjo en un tranvía. Varios testigos han contado que una persona ha sido la que ha realizado los disparos y que luego se ha dado a la fuga, según el diario Algemeen Dagblad y el periódico de Volksrant.

La policía solicita apoyo ciudadano para dar con el paradero de Gökman Tanis (nacido en Turquía), de 37 años, autor del atentado terrorista:

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k