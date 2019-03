¿Sabes quién es y por qué grita tanto el presidente del Parlamento británico?

- "Ordeeeeeeeeeeeeeeer".

- "Caaaaaaaaaaaaaaaaaalm".

Leído así, como subrayan desde The Huffigton Post este 20 de marzo de n2019, puede que no se perciba hasta qué punto el presidente de la Cámara de los Comunes, el británico John Bercow, merece su minuto de gloria en mitad del caos.

Porque él y sólo él es el que ha sido capaz de hacer interesantes (y hasta divertidos) los interminables e intensos debates parlamentarios del Brexit (Brexit: ¿Cómo afectará mi viaje al Reino Unido en 2019?).

Pero es mejor que lo veas en sus momentos de gloria para entender a Bercow:

¿Lo entiendes ya, verdad?

Y sí, has leído bien: él es capaz de hacer interesante el Brexit, ese caos que pocos entienden a estas alturas. Las mil formas distintas, con diferentes entonaciones con las que Bercow impone orden en la Cámara, han hecho que el mundo quiera verle sí o sí.

Le encantan las corbatas de colores, el tenis y sus detractores tienen muy clara la crítica que afearle cada vez que se les presenta la ocasión: no es neutral en lo que a la salida de Reino Unido se refiere. Pero a él le da igual y se mantiene firme a su estilo que, por cierto, incluye gritar mucho y decir las cosas como las piensa. No es de extrañar que a estas alturas sea un meme:

