Lección de democracia del vicepresidente de la Comisión Europea al esperpéntico 'ministro' de Torra

En Bruselas no están dispuestos a soportar ni una estupidez más de los independentistas catalanes y no tienen reparos en dejarlos en ridículo y darles una lección de democracia. (Bosch, el político que pudo haber sido y no fue).

Expertos como son en fake news y en manipular la realidad de España, los independentistas aprovechan sus salidas de Cataluña para tratar de enredar y confundir a los europeos.

Este 11 de abril de 2019 lo ha intentado el consejero de Exteriores de Quim Torra, Alfred Bosch, en pleno Parlamento Europeo. Pero se ha topado con el vicepresidente de la Comisión que se ha encarado con él y le ha replicado, según esdiario.

El vicepresidente primero de la Comisión Europea y responsable de Estado de Derecho, el socialista holandés Frans Timmermans, ha replicado este jueves al Govern que España es una democracia "plena" y que si quiere enfrentarse a ella debe hacerlo "políticamente" y no violando las leyes. (¿Se cachondea el independentista Bosch de la audiencia de Intereconomía?: "A mí me encanta el español y la literatura castellana, la quiero, la amo y la siento como propia)

Timmermans ha reaccionado así a una intervención del conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, quien, en el curso de un debate sobre el Estado de Derecho en Bruselas, ha acusado a España de haber cruzado "demasiadas líneas rojas" en Cataluña para contener el movimiento secesionista y ha criticado a las instituciones europeas por guardar silencio.

"Si usted tiene un problema con la Constitución española, tiene derecho a luchar políticamente para obtener un cambio constitucional. Pero en una democracia basada en el Estado de Derecho, donde se respetan todos los derechos, usted no tiene derecho a simplemente violar la Constitución", ha respondido Timmermans dirigiéndose a Bosch.

Bosch se había referido minutos antes a la "dura respuesta policial" durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y había denunciado que los principales responsables políticos del 'procés' se encuentren desde hace un año en prisión preventiva mientras son juzgados.

En un debate que ha tenido lugar en el Comité de las Regiones de la UE -órgano consultivo de la UE sin poder de decisión- el representante de Torra ha pedido a la audiencia que se pusiera "en el lugar" de los catalanes independentistas.