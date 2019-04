Antonio Garcia Maldonado, el traductor de Francis Fukuyama: "El Brexit y el 'procés' son movimientos identitarios, que, basados en una crisis del presente, buscan refugio en el pasado"

El celebre politólogo Francis Fukuyama, tan leído como criticado desde que se hizo célebre por pronosticar 'El fin de la historia' y la victoria definitiva de la democracia liberal, publica 'Identidad', donde admite, precisamente, la actual debilidad de los Estados liberales y donde profundiza en la demanda de la dignidad y las políticas de resentimiento.

El analista político y consultor Antonio García Maldonado ha sido el encargado de traducir esta obra en España para Deusto (Planeta).

Algunos de los titulares de García Maldonado en la entrevista con PD:

El aspecto emocional, lo identitario, pesa mucho más a la hora de nuestro comportamiento como ciudadano. Nuestros pensamientos confirman nuestros sesgos y nuestras reflexiones están orientada a confirmar nuestros perjuicios: eso ha sido así en el Brexit y en el 'procés' catalán, dos movimientos identitarios basados en una crisis del presente que busca refugio en el pasado.

Las tesis de Fukuyama funcionan muy bien en el caso de la crisis de la Unión Europea, donde politícos locales se imponen diciendo que hay que volver a etapas previas donde aún no habían cedido su soberanía.

El fallo de la UE es doble porque no ha defendido un pacto europeo de prosperidad. En La Transición, nuestros padres asociaban Europa a prosperidad. Pero nuestra generación asocia Europa a austeridad a lo que hay que sumar que Europa no ha conseguido crear ese sentimiento de pertenencia y arraigo.

Mucha gente critica a Europa por su impotencia para no solucionar los problemas pero a la vez no consiente dar a Europa los poderes con los que dejaría de ser un actor ineficaz. Juzgar a la UE como un Estado es un error porque es un tipo de objeto político no identificado, con un camino trazado sí, pero no podemos comparar a la UE con EEUU o China porque tiene que poner de acuerdo antes a 28 Estados