Esta es la fotografía de Notre Dame tomada justo antes del incendio que se ha hecho viral

Está dando la vuelta al mundo por la singularidad del momento en la que fue captada. Un joven agarra de los brazos a una niña pequeña mientras la voltea delante de la fachada principal de Notre Dame momentos antes de que el templo empezara a arder. La instantánea se ha convertido en viral después de que la mujer que la realizó haya hecho un llamamiento a través de Twitter para encontrar a los protagonistas de la foto con el objetivo de regalársela, según lavanguardia.

En pocas horas centenares de personas han hecho retuit en el llamamiento de Brooke Windsor. Sin embargo, todavía no ha conseguido encontrar al hombre y a la niña que aparecen en su fotografía viviendo un momento feliz ajenos a lo que sucederá poco después: la destrucción parcial de uno de los monumentos más emblemáticos de la República francesa.

En un segundo post, Brooke Windsor explica que no sabe "con certeza si se trata de un padre o una hija, puede ser un tío, hermano o amigo" y que no se sabrá hasta que los encuentre. Además, ha añadido que no pierde la esperanza de conseguir su objetivo: regalar al hombre y a la niña la que quizás sea su única foto junto al templo tal y como era antes del incendio.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this 🙏🏼 pic.twitter.com/pEu33ubqCK