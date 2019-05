El titular de la BBC sobre 'Josu Ternera' es para cagarse en la madre que los parió

Es, literalmente, para cagarse en la madre que los parió (Vomitona de Jesús Eguiguren: el socialista se quita la careta y llama "héroe" al etarra Josu Ternera).

El titular de la BBC, fiel a una larga línea de ignominias con España y los españoles, es indignante (La Guardia Civil atrapa por fin al asesino etarra Josu Ternera).

Como claman muchas personas de bien en las redes sociales, a propósito d ela antaño prestigiosa cadena pública británica, ya les pueden ir dando (La impactante foto del senador de VOX con sus tres niños asesinados por Josu Ternera).

Todo a propósito de la detención del antiguo líder de ETA, Josu Ternera, asesino entre otros de seis niños en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza.

En la pieza, la BBC ha tratado al terrorista de "líder de los rebeldes vascos de ETA". Más allá del titular, en el interior de la noticia se le menciona como "líder político del grupo separatista".

Las encendidas reacciones han sido inminentes y no dejan de aumentar. Tanto en inglés como en español y utilizando en muchos casos imágenes de los atentados en los que tuvo parte el dirigente fugado hasta esta mañana.

"La operación para arrestar a este hijo de la gran puta, a quien la BBC califica de 'rebelde', se denomina "Infancia Robada" en memoria de los seis niños que murieron en el atentado en el cuartel de Zaragoza, por el cual este facineroso es responsable.

Rebels?? What Kind of periodism is that?? 😱

¿“Diríais “líder” de los rebeldes irlandeses del IRA? Este “líder político” ordenó decenas de asesinatos. Muchas de esas personas asesinadas eran niños. ETA fue un grupo terrorista, no un grupo separatista”.

Would you say "leader of IRA Irish rebels?

This "political" leader ordered dozens of murders. Many of these people killed were children.

ETA was a terrorist group, not just a separatist group.