¿Una piscina en el techo? El novedoso diseño para restaurar la catedral de Notre Dame

El estudio de arquitectura sueco Ulf Mejergren Architects (UMA) ha propuesto construir una piscina gigante en forma de cruz que abarque todo el tejado de la catedral Notre Drame de París, que el pasado 15 de abril sufrió un incendio que consumió el armazón del techo y la aguja central, informó la empresa a través de su página web, según rt.

El proyecto ha sido desarrollado después de que el primer ministro francés, Édouard Philippe, propusiera un concurso internacional de arquitectura para reconstruir la icónica catedral. Philippe expresó su deseo de que el edificio religioso se "adapte a los desafíos de nuestro tiempo".

La compañía sueca pretende crear "un nuevo espacio de meditación con vistas incomparables" sobre la capital francesa.

El pasado mes de abril el estudio de arquitectura francés Studio NAB propuso convertir el tejado dañado en un invernadero gigante para evocar la importancia de la naturaleza. Además, en el lugar de la aguja que se derrumbó pretenden levantar un apiario que albergaría a las 180.000 abejas que habitaban en las colmenas de la catedral de Notre Dame y sobrevivieron a las llamas.

Por su parte, el arquitecto británico Norman Foster ha sugerido levantar una aguja en forma de pirámide hecha a base de cristal y acero inoxidable, mientras que otros han propuesto construir un parque, una terraza e incluso hasta un bosque.

Un día después del incendio el presidente francés, Emmanuel Macron, prometió reconstruir Notre Dame "aún más hermosa" en un plazo de cinco años.

