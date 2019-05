El Parlamento Europeo prohíbe la entrada a los fugados Puigdemont y Comín cuando se colaban a 'pillar' tarjeta temporal

¡Menudo chasco se ha llevado el caradura! (La Fiscalía pide que no se conceda el tercer grado a los golpistas catalanes hasta cumplir la mitad de la pena)

El Parlamento Europeo ha impedido al ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont y a su ex consejero Toni Comín, ambos fugados de la Justicia por el golpe de Estado de 2017, entrar a su sede en Bruselas para tramitar la acreditación temporal que se da a los nuevos eurodiputados, a la espera de que las autoridades españolas notifiquen la lista oficial de eurodiputados (¿A qué no advinias quién es la cursi de la foto? Una pista: es groupie de Puigdemont y Torra).

Los separatistas han llegado a las instalaciones de los Veintisiete para asistir al acto "Welcome Village".

El incidente se ha producido este 29 de mayo de 2019, pasadas las 17:00 horas, cuando Puigdemont y Comín, eurodiputados electos por la lista de JxCAT en las elecciones del pasado domingo, han intentado acceder a las instalaciones de la Eurocámara para solicitar el pase provisional que se otorga a los nuevos diputados mientras se formalizan las listas.

Sin embargo, según varios testigos consultados por Europa Press, cuando los dos golpistas catalanes han llegado, los servicios de seguridad han comprobado que sus nombres aparecían en la lista de nuevos eurodiputados pero marcados para indicar que no se les facilitara la entrada.

Aunque la lista oficial de los 54 eurodiputados elegidos en España no ha sido comunicada aún al Parlamento Europeo, a la espera de que acudan a la Junta Electoral Central en Madrid para acatar la Constitución y recoger su acta, otros eurodiputados como José Ramón Bauzá, de Ciudadanos, y Diana Riba (ERC) y Pernando Barrena (EH Bildu), sí han podido completar esta primera acreditación en Bruselas.

Puigdemont tilda los hechos de "discriminación"

Puigdemont, al no poder acceder al Parlamento Europeo, ha comentado que la prohibición se ha hecho "sin razón legal" y la ha tildado de "pura discriminación".

Además, el ex presidente de la Generalitat ha señalado directamente al secretario del Parlamente como responsable de estos hechos: "Ha instruido que ni Comín, ni yo, ni Junqueras podamos hacer formalidades como diputados. Todas las demás electos han sido capaces de hacer el papeleo que hemos evitado. ¡Vergüenza!".