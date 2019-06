La limusina de Trump para en una gasolinera en Londres a repostar y la lía gorda…

Antes emprender viaje para su visita oficial al Reino Unido, el presidente estadounidense, Donald Trump, envió su limusina personal a Londres, donde el altamente protegido Cadillac fue visto el pasado fin de semana en una gasolinera capitalina, causando un bloqueo policial del tráfico, según rt.

Los transeúntes reconocieron el convoy presidencial e inundaron Twitter con fotografías del vehículo, rodeado por motocicletas y coches de agentes de seguridad.

La limusina también fue avistada esta mañana con rumbo a la residencia del embajador estadounidense en Londres, pero el presidente no estaba dentro. Trump y su esposa fueron trasladados allí en helicóptero en cuanto arribaron al aeropuerto de Stansted.

La limusina, de siete asientos y valorada en 1,5 millones de dólares, cuenta con neumáticos reforzados con kevlar y otros de acero, que permiten seguir en marcha incluso si los primeros han sido destruidos.

El vehículo está dotado con cámaras nocturnas y blindaje reforzado, capaz de proteger al inquilino de la Casa Blanca de proyectiles, bombas y ataques químicos. Puede lanzar gases lacrimógenos y sus neveras cuentan con reservas de sangre del tipo que requeriría el mandatario en caso de precisar una intervención médica de urgencia.

Donald Trump's limousine 'The Beast' brings BP garage to standstill on fuel stop https://t.co/yyUe3amC8f pic.twitter.com/XzfFJ7Efxx