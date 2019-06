Trump se pasa por la peluca, otra vez, el protocolo real británico y toca a la reina Isabel II

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al parecer ha vuelto a romper el protocolo real británico, al tocar a la reina Isabel II tras pronunciar un discurso durante el banquete en el palacio de Buckingham este 3 de junio, según rt.

Al concluir su intervención, el presidente de EE.UU. brevemente tocó la espalda de la monarca británica con su mano izquierda. La reina Isabel II no se inmutó ante el gesto de su invitado.

No es la primera vez que el presidente estadounidense rompe el protocolo real británico. Ya lo hizo incluso antes de empezar su visita oficial a Londres. Así, el comunicado de la Casa Blanca en el que el mandatario confirmaba la aceptación de la invitación de la reina Isabel II y precisaba detalles formales acerca de sus planes de viaje contiene un error en la forma en la que se dirige a la monarca. Un error que no pasó desapercibido para internautas y periodistas.

También en julio pasado, Trump protagonizó un momento incómodo al romper el estricto protocolo británico caminando por delante de Isabel II mientras ambos se disponían a 'pasar revista' a los guardias reales durante su visita oficial al castillo de Windsor. El mandatario, quien echó a andar sin esperar a la reina, se detuvo un instante, dándole la espalda y buscándola con la mirada, un hecho que confundió a la monarca, quien pareció no entender el incumplimiento del protocolo.

"She has embodied the spirit of dignity, duty and patriotism that beats proudly in every British heart" - @realDonaldTrump makes a toast to the 'remarkable reign’ of the Queen.



Latest on the #TrumpUKVisit here: https://t.co/VQxeKSFM7Q pic.twitter.com/a7j14vLKee