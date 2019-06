Brutal agresión: Así dejó las caras a esta azafata de Ryanair y su novia una banda de miserables en Londres

Las víctimas fueron apaleadas con violencia y odio por unos desalmados, cobardes y estúpidos, que les habían ordenado besarse.

Según fuentes policiales, ya se han llevado a cabo varias detenciones.

Melania Geymonat es una azafata de Ryanair uruguaya residente en Reino Unido y ha denunciado que el pasado 30 de mayo ella y su novia fueron agredidas por un grupo de cuatro hombres en un autobús en Londres.

La Policía británica ya investiga la brutal agresión que sufrieron como un posible delito de odio homofóbico, según 20minutos.

Geymonat ha subido a sus redes sociales una imagen de ella y su novia tras la agresión, en las que se aprecia que fueron fuertemente golpeadas en la cara, puñetazos que provocaron el sangrado.

"They started behaving like hooligans, demanding that we kissed so they could enjoy watching, calling us 'lesbians' and describing sexual positions.