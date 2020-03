El coronavirus amenaza con descoser la UE: el primer ministro de Portugal sale en defensa de España y califica de «repugnante» el discurso de Holanda

Nubarrones en torno al club europeo. El coronavirus ha destapado las eternas diferencias de los países ricos del norte respecto a los más desfavorecidos del sur. La falta de respuesta común a esta crisis sanitaria y económica acaba de tornarse en enfrentamiento. La Unión Europea, frente a sus espejos y fantasmas.

La situación es simple: Holanda y Alemania saben que en este arranque de la crisis, que a ellos de momento no les ha explotado con la misma fuerza que ya lo ha hecho con España e Italia, pueden negarse a que se utilicen ya recursos comunitarios para hacerles frente.

Ambos países sostienen que hay que explorar la vía nacional aprovechando la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Otros países como Austria y Finlandia les apoyan.

El ministro holandés de Finanzas, Wopke Hoelstra, incluso llegó a sugerir que la Comisión Europea debería investigar por qué algunos países no disponen de margen presupuestario tras los siente años de crecimiento que ha experimentado la zona euro, en una clara referencia a España.

Lo de Holanda es repugnante Si pero tambien es consecuencia de hacer Ciudades de Justicia sin Jueces, aeropuertos sin aviones, peajes sin coches, Cajas arrasadas, Rescate de Castores, Sobresueldos y mordidas…

Su Corrupción es nuestra ruina y también mata.. más que el virus.. — SayonaraTroika (@Sayo_cab75) March 27, 2020

Esa posición fue tachada de «repugnante» por el primer ministro portugués, António Costa.

Y es que, de nuevo el norte rico frente a sur más pobre. Los fantasmas del pasado, como la crisis de 2008. Porque las naciones con números rojos como España y un volumen de deuda cercano al 100% como Francia o incluso por encima como Italia apenas disponen de presupuesto para embarcarse en un plan de estímulo fiscal que financien las arcas públicas.

Holanda todavía la tiene hasta clavada con la final del mundial, Bordalás y el Duque de Alba — JAMÓN IBÉRICO (@aroquesihombre) March 27, 2020

Es el momento de resucitar al Duque de Alba y enviarle a decirle un par de cositas al gobierno de Holanda. pic.twitter.com/xlPlBGNApd — Dios (@diostuitero) March 27, 2020

Portugal acude en auxilio de España y tacha de repugnante el discurso de Holanda

La reunión del Eurogrupo ha confirmado la división entre los estados del norte y del sur.

Portugal ha ido más allá y ha tachado de repugnante el discurso holandés.

El primer ministro luso, António Costa, calificó de «repugnante» que el citado ministro de finanzas holandés sugiriera investigar a España por su gestión en la pandemia del coronavirus.

Costa no se mordió la lengua: «este discurso es repugnante en el actual marco de la UE. Si la Unión quiere sobrevivir, es inaceptable que cualquier responsable político pueda dar una respuesta de tal naturaleza. España no creó el virus ni lo importo, el virus nos afecta a todos por igual y si no comprendemos que es un desafío común para responder en común, entonces no sabemos lo que es la Unión Europea«.

Sánchez anhela un ‘Plan Marshall’ una vez superada la pandemia

Todo vino a cuenta de la respuesta que quieren dar a la crisis los Estados más afectados.

El presidente español, Pedro Sánchez, anhela una especie de ‘Plan Marshall’ de reactivación económica, pero se encontró con la oposición frontal de los países del norte.

El norte es partidario de que cada país salga de la crisis con sus recursos mientras que el sur desea una actuación coordinada.