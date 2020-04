El inequívoco gesto del holandés Rutte cuando le gritan: «¡No des dinero a españoles e italianos!»

La frase del camionero, expresada a gritos, no deja resquicio alguna a la duda: «¡No les des dinero a españoles e italianos».

Y el gesto de respuesta de Mark Rutte, primer ministro de Holanda, tampoco: extendió el brazo derecho, con el pulgar hacía arriba, en claro signo de aprobación.

Con las negociaciones abiertas en el Consejo Europeo, para abordar el acceso a un fondo de reconstrucción tras la crisis del coronavirus, al Gobierno de los Países Bajos es «no, no, no».

No a darle al Gobierno Sánchez el dinero que pide. No a pagar la factura de los países del sur de Europa. No a unos fondos de los que puedan tirar todos los europeos por igual.

Lo del gesto y la frase sucedió durante una reciente visita de Rutte a una fábrica, en la que conversó sobre la situación con varios trabajadores.

A person to Rutte, PM of the Netherlands (@MinPres):

‘Please! do not give the Italians and Spanish the money!’

Rutte: ‘No, no, no’.

Then laughs. And a thumb up. pic.twitter.com/rpd0hnp0c4

— Pablo Pérez (@PabloPerezA) April 29, 2020