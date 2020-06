Elegante reprimenda de Dolors Montserrat (PP) a Fortes por comprar el argumentario de Moncloa y Sánchez

Nadie se cree ya estas campañas de argumentario que salen de Moncloa que dicen que el PP es antipatriota». La frase se la ha escupido en la mañana de este 16 de junio de 2020 Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, a Xabier Fortes,(TVE) que sí se la creyó.

Como también la compraron los diarios de la izquierda. El País, cuando aún era dirigido por Soledad Gallego-Díaz, no tuvo reparos en titular que «El PP se alía con los ‘halcones para pedir férreos controles por la ayuda de la UE». Esto vino a cuenta de que los ‘populares’ europeos «apoyaron al bloque que reclama una estricta vigilancia a los países del Sur».

Tanto Moncloa como la izquierda mediática han intentado sembrar la semilla de la idea de que el PP ha sido ‘antipatriota’ y ha trabajado en contra de los intereses de España, que alineada con Italia y Portugal, aparece en el horizonte como el bloque que se ha postulado en contra de los del Norte, lo que ahora se llaman países frugales que exigen habitualmente austeridad.

Dolors Montserrat le ha explicado unos cuantos conceptos al ‘desnortado’ Fortes, como que Alemania ha trabajado del lado de España (y Francia) en ese fondo de recuperación que reclamaba Pedro Sánchez gracias al liderazgo de Angela Merkel, perteneciente al Partido Popular Europeo, y que han sido países como Dinamarca y Suecia quienes más trabas han puesto y cuyos gobiernos son socialistas. Es decir, que no es oro todo lo que reluce.

Xabier Fortes: Los eurodiputados del PP europeo han cerrado filas con los Países Bajos, Suecia, Dinamarca…que pretenden imponer condiciones muy estrictas a ese fondo de recuperación europea. Se les acusa a ustedes de desleales desde España, desde el Gobierno, ¿cómo lo valoran ustedes?

Dolors Montserrat: Esto no es cierto. El PP español junto al PP europeo ha impulsado este plan de recuperación de ayudas para todos los Estados miembros. Lo que necesitamos es que esta ayuda llegue rápido porque hay trabajadores que no cobran sus ERTES o empresas que no levantan la persiana. Lo que pasa es que esta ayuda tiene que venir con un paquete de reformas, como cuando estuvimos nosotros en el Gobierno, y me acuerdo de la Reforma Laboral. Pero también hubo más reformas, como la Ley de Unidad de Mercado, que facilitó más competitividad, o la Ley de Segunda Oportunidad, para empresas que eran viables antes de la crisis. Nosotros enchufamos liquidez al sector productivo. Es decir que nosotros hemos impulsado todas estas ayudas para la recuperación pero queremos que vengan acompañadas de reformas como os he explicado que hicimos en 2008.