Un diputado británico exige ‘garantías’ para evitar que los padres se gasten los vales escolares en alcohol y cigarrillos

Un diputado conservador exige al Gobierno británico ‘salvaguardas’ para que los cupones de comidas escolares gratuitas no se puedan usar para bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Todo ello, después de que la iniciativa de estrella de fútbol Marcus Rashford forzase un cambio de sentido en ese asunto.

Ben Bradley, quien hizo comentarios controvertidos llamando a las personas desempleadas a tener vasectomías en una publicación de blog escrita antes de convertirse en diputado, ha pedido al Ejecutivo que tome medidas para garantizar que el dinero se gaste en alimentos.

El gobierno revocó la decisión de extender el programa de cupones de comidas escolares gratuitas a las vacaciones de verano después de una campaña de alto perfil de los parlamentarios de la oposición, organizaciones benéficas y el delantero del Mancheser United, Marcus Rashford.

Se entiende que el pago se realizará a través de un cupón único de seis semanas que se entregará a las familias elegibles al final del período para su uso en supermercados, de manera similar al esquema actual.

El Sr. Bradley le dijo al Secretario de Educación:

«Tengo una preocupación que espero que alivie, muchos de los niños más vulnerables no viven en hogares felices y saludables y a menudo encontramos que esos niños, los que las escuelas suelen cuidar – podría estar en una posición en la que los padres no necesariamente van a usar esos cupones de la manera correcta y el sistema actual no tiene garantías sobre eso, por lo que parece».