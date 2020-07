Muere el conductor de autobús atacado por 2 magrebíes a los que dijo que no podían viajar sin mascarilla

Philippe Monguillot, el conductor del autobús francés agredido el domingo en Bayona por negar el viaje sin mascarilla, ha muerto este 10 de julio de 2020, por la tarde, según ha anunciado su hija Marie.

«Decidimos dejarlo ir», ha dicho, mientras su madre Véronique anunciaba en las redes sociales:

«Mi esposo ha muerto a las 5.30 pm. RIP my love».

Monguillot, de 59 años, ha muerto en el hospital en el que se hallaba en muerte cerebral tras ser atacado por dos jóvenes a los que negó el viaje porque no llevaban puesta la mascarilla.

«Decidimos dejarlo ir. Los médicos estaban a favor y nosotros también», ha asegurado su hija Marie.

#Bayonne: Les assassins du chauffeur de bus héroique #Philippe Monguillot sont 4 satanées #racailles au casier long comme le bras: Mohamed C., Mohammed A., Moussa B. et Sélim Z. et non des «Français marginaux» comme des #journalistes ont honteusement essayé de le faire croire…! pic.twitter.com/NCfCT2rJSx

— Napoléon (@tprincedelamour) July 9, 2020