Conoce a Petra de Sutter, la primera ministra transgénero en Europa

La política europea marca un nuevo hito en su historia.

Petra de Sutter, miembro del Partido Verde del Parlamento Europeo, entró a las páginas de la historia como la primera ministra transgénero en Europa.

Hace poco que juraba su cargo como viceprimer ministra del nuevo Gobierno belga. Ahora también ocupará la cartera de Empresas Públicas y Función Pública.

La exeurodiputada, que se convertía así en la primera ministra transgénero de Europa, lo celebró en las redes sociales.

I am proud that in 🇧🇪 and in most of 🇪🇺 your gender identity does not define you as a person and is a non-issue. I hope that my appointment as Minister and deputy PM can trigger the debate in countries where this is not yet the case. #fighttransphobia pic.twitter.com/WdgHu2gyy6

— Petra De Sutter (@pdsutter) October 4, 2020