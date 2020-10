Bin Mohamad, ex primer ministro malasio: "Los musulmanes tienen derecho a matar a millones de franceses''

Una serie de mensajes dantescos publicados por el ex primer ministro de Malasia, Mahathir bin Mohamad se convirtieron en escándalo.

El hombre de 95 años afirmó que los musulmanes «tienen derecho a estar enojados y a matar a millones de franceses«, mensajes que fueron publicados el mismo día en el que se perpetró un ataque con cuchillo –con gritos de «Alá es grande»– en una iglesia de Niza dejando sin vida a tres personas.

Mahathir, quien fue primer ministro de Malasia hasta el pasado mes de febrero, no hizo referencia directa a los ataques de este jueves, pero recordó la reciente decapitación de un profesor francés que había mostrado a sus alumnos caricaturas del profeta Mahoma.

Miembros del ejecutivo han exigido a Twitter eliminar la cuenta del político, aunque la red social aún no ha procedido en ese sentido.

I just spoke with the MD of @TwitterFrance . The account of @chedetofficial must be immediately suspended. If not, @twitter would be an accomplice to a formal call for murder.

El político, que fue primer ministro en dos periodos, se justificó afirmando que «en el curso de su historia, los franceses han matado a millones de personas», muchas de las cuales eran musulmanes.

En su hilo, Mahathir también calificó al presidente francés, Emmanuel Macron, de «muy primitivo» y poco civilizado, y planteó que «los franceses deberían enseñar a su gente a respetar los sentimientos de otras personas».

«Dado que usted ha culpado a todos los musulmanes y a la religión musulmana por lo que hizo una persona enojada, los musulmanes tienen derecho a castigar a los franceses«, aseveró en un mensaje, en aparente referencia a las recientes declaraciones de Macron, que prometió intensificar la lucha contra el «separatismo islámico» en Francia y describió al islam como una religión «en crisis».

En relación a los llamados de algunas naciones musulmanas a boicotear los productos franceses, opinó que «el boicot no puede compensar los males cometidos por los franceses durante todos estos años».

13. Since you have blamed all Muslims and the Muslims’ religion for what was done by one angry person, the Muslims have a right to punish the French. The boycott cannot compensate the wrongs committed by the French all these years.https://t.co/ysZeXDrQ09

— Dr Mahathir Mohamad (@chedetofficial) October 29, 2020