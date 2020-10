Las últimas palabras de una de las víctimas acuchilladas en Niza: «Díganle a mis hijos que los amo»

El terrorista que asesinó a tres personas en la iglesia de Notre Dame en Niza (Francia) llegó al país desde Lampedusa, el tunecino de solo 21 años se llama Brahim Aoussaoui, según información recogida por los medios franceses.

Aoussaoui primero decapitó a una mujer, después degolló a un hombre que murió en el acto dentro de la iglesia y a continuación atacó a otra mujer que huyó, todo esto al grito de «Allahu Akbar» [«Alá es el más grande»]. La última mujer en ser acuchillada se escondió en un bar cercano, donde falleció poco después tras haber sido gravemente herida por el atacante.

Según informan varios medios franceses, esta última mujer de unos 40 años tuvo tiempo de hablar a varias personas antes de morir: «Díganle a mis hijos que los amo». Un corresponsal de la cadena de televisión francesa BFM indicó que «el terrorista intentó decapitarla pero no lo consiguió». La policía francesa llegó 10 minutos después y disparó a Aoussaoui antes de detenerlo.

El alcalde de Niza, Christian Estrosi, informó que una de las víctimas fue atacada «con el mismo modus operandi que Samuel Paty», el profesor decapitado hace dos semanas por un islamista ruso checheno.

«Después del asesinato en una escuela, ahora es en una iglesia donde la barbarie islamofascista ha elegido golpear», agregó Estrosi

Las dos primeras personas que fueron atacadas murieron dentro de la iglesia de Notre Dame, una anciana de 70 años fue decapitada cuando estaba rezando, mientras que el hombre degollado era el sacristán de la basílica. Se llamaba Vincent Loques, de 45 años y padre de dos hijos. Se estaba preparando para dar la primera misa del día.

Un político local, Eric Ciotti, tuiteó una foto de Loques vestido con una camiseta, relajado y sonriente. Afirmó que el sacristán era un «empleado devoto» de la iglesia de Notre Dame. Los miembros de la parroquia señalaron que Loques había sido el director de la iglesia durante diez años y era «abierto y comprensivo».

El canónigo de la iglesia, Philippe Asso, explicó al diario ‘Le Monde’ que en el momento que se produjo el ataque no había misa pero que «a cada rato entra gente para rezar» en la basílica, la cual abre sus puertas a las 8 de la mañana.

El terrorismo islámico está desatado, ahora justifican su furia debido a las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien a principios de afirmó que «el Islam es una religión que está en crisis hoy en día, en todo el mundo» y además habló de la necesidad de «liberar al Islam en Francia de las influencias extranjeras», y habló abiertamente de los planes para poner fin a un sistema que permite a los imanes formarse en el extranjero, reducir la educación en el hogar y retomar el control de la financiación religiosa.

Los anuncios también llevaban una carga económica, las asociaciones tendrían que firmar un contrato que respetara «los valores de la República» para obtener subvenciones.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dicho que Macron tiene problemas mentales e hizo llamamientos al boicot de los productos franceses, así como protestas en todo el mundo musulmán desde Pakistán a Siria, Bangladesh a Gaza.

Por su parte, el semanario satírico Charlie Hebdo publicó una nueva caricatura de un Erdogan en camiseta, bebiendo cerveza y levantando las faldas a una mujer con velo. «En privado, es muy divertido» dice la portada.

France is shocked by the reactions of Turkey, Pakistan and Iran to the cartoons, because the French are so used to their freedom. Turkey, Pakistan and Iran are shocked by the cartoons because they are so used to freedom restrictions… #CharlieHebdo pic.twitter.com/CCDxhmrB2j

— inna shevchenko (@femeninna) October 28, 2020