¿Vladimir Putin no confía en la propia vacuna rusa?: rechaza inyectarse la Sputnik V

Vladímir Putin da un paso atrás y aún no se ha puesto la vacuna rusa que intentan vender en cada rincón del mundo.

El presidente de Rusia prometió hoy que se vacunará “sin falta, apenas sea posible”, contra el COVID-19, en su tradicional rueda de prensa anual, que este año se celebra de manera telemática debido a la pandemia del coronavirus.

“Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, dijo el jefe del Kremlin al contestar a un pregunta sobre si había vacunado.