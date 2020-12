Acuerdo ‘in extremis’ entre España y Reino Unido para quitar la verja de Gibraltar

Habrá que esperar un tiempo y leer con detalle la letra pequeña, porque en estas cosas raro es que alguien doble el brazo a los britanicos pero, de momento, buenas noticias para los habitante sde Gobraltar y también para los de La Lñínea.

Gibraltar no tendrá finalmente un brexit duro.

Así lo ha anunciado este jueves la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, que ha comparecido este 31 de diciembre de 2020 para informar sobre el principio de acuerdo al que han llegado España y Reino Unido que suaviza la marcha del peñón de la UE, un adiós que se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2021.

Ahora ambos países lo trasladarán a la Unión para que se convierta en un tratado en los próximos meses.

«Estamos ante un punto de inflexión, han sido seis meses de trabajo intenso, dos noches en blanco, con momentos difíciles», ha resumido la ministra, que ha avanzado que el acuerdo, que ha sido ‘in extremis’, «deriva barreras».

De esta forma, Gibraltar seguirá aplicando políticas y programas de la Unión Europea como es el Acuerdo de Schengen y otros relacionados con las aduanas, el transporte o el medio ambiente. Entre otras cosas, ha anunciado Laya, «se derriba la valla» para hacer más fácil la movilidad pero también «más segura».

I wholeheartedly welcome today’s political agreement between the UK and Spain on Gibraltar’s future relationship with the EU. The UK has always been, and will remain, totally committed to the protection of the interests of Gibraltar and its British sovereignty 🇬🇮🇬🇧

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2020