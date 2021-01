Rusia: centenares de personas detenidas en las manifestaciones a favor del opositor Alexei Navalny

A Vladimir Putin nunca le ha temblado la mano a la hora de reprimir.

Y fiel a su naturaleza, el nuevo Zar de Ruisia ha hecho detener ya a centenares de personas fueron este sábado, 23 de enero de 2021, durante las manifestaciones organizadas por partidarios del opositor Alexei Navalny para exigir su liberación.

Desde Moscú hasta Vladivostok, el equipo del activista anticorrupción, víctima de un envenenamiento hace unos meses, lanzó llamamientos a manifestarse en 65 ciudades rusas.

Las primeras manifestaciones tuvieron lugar en el Extremo Oriente y en Siberia, donde varias miles de personas salieron a las calles en Vladivostok, Kabarovsk, Novossibirsk y Tchita, según los partidarios del opositor, gritando: “¡Libertad para Navalni! ¡Libertad para los presos políticos!”, frente a importantes efectivos de la policía antidisturbios.

“Si no estuviera aquí me daría vergüenza mirar a los ojos de mis hijos y mis nietos”, declaró uno de los manifestantes, un jubilado, en Vladivostok.

A Yakutsk, al sur del Círculo polar, un centenar de personas desafió al frío extremo de -50 grados para manifestarse.

Unas 200 personas fueron detenidas en una veintena de ciudades rusas hasta primera hora de la tarde, según la ONG OVD-Info, especializada en informar sobre detenciones en el contexto de manifestaciones.

Police are brutally dispersing protesters in Vladivostok, #Russia. The Russian episode of an autocrat losing his ground and being scared so much that he beats his own citizens. pic.twitter.com/oq3O2tCuKD

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) January 23, 2021