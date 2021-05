Reino Unido despliega su ejército en las Islas del Canal, cerca de Francia

La tensión en las Islas del Canal se dispara tras el despliegue militar británico.

Francia y Reino Unido desplegaron barcos patrulleros en la isla anglófona de Jersey, en el Canal de la Mancha, cuyo puerto estaba bloqueado por pescadores franceses para protestar por las condiciones de pesca impuestas tras el Brexit.

París y Londres llevan varias semanas enfrentados sobre el tema de la pesca.

Los pescadores franceses dicen que se les impide faenar en aguas británicas debido a las dificultades para obtener licencias. A esto se suman nuevas exigencias que Reino Unido estableció para el acceso de los barcos de pesca franceses a las aguas territoriales de Jersey.

Para Francia estas nuevas normas no tiene efecto ya que Londres no las notificó a la Comisión Europea y no hacen parte del acuerdo de pesca negociado en el marco del Brexit.

Es importante recordar que Jersey forma parte del archipiélago conocido como Islas del Canal. Jersey es la isla más grande, seguida de Guernsey, que tiene jurisdicción sobre las islas habitadas más pequeñas de Alderney, Herm y Sark.

Las islas tienen una población combinada de 165.000 ciudadanos británicos, la mayoría (casi 100 mil personas) concentradas en Jersey. Sin embargo, las islas no forman parte del Reino Unido.

Clasificados como Dependencias de la Corona, reconocen a la reina Isabel II como su jefa de estado. Londres también es responsable de su defensa y diplomacia internacional.

Pero no envían representantes al parlamento británico y son administrados por sus propias asambleas y gobiernos.

Las islas también tienen sus propios sistemas legales y fiscales.

Las Islas del Canal están mucho más cerca de Francia que de Gran Bretaña, a unos 22 kilómetros (14 millas) de la costa de Normandía y 130 kilómetros del sur de Inglaterra.