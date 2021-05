Dos fanáticos adolescentes matan a tiros a 8 estudiantes y a un profesor en Rusia

El tiroteo tuvo lugar este martes, 11 de mayo de 2021, en una escuela en Kazán, una ciudad en el centro de Rusia.

Las agencias de noticias rusas actualizan constantemente la cifra de muertos, que asciende por el momento a al menos nueve -un maestro y ocho estudiantes-, así como la de heridos, por ahora, cuatro.

De momento, se desconocen detalles del suceso, en el que según distintos medios habrían participado dos atacantes y que se produjo en la escuela 175 de Kazán, capital de la república rusa de Tataristán.

🇷🇺Children jumped right out of the windows of a school in Kazan, where a teenager opened fire.#Russia pic.twitter.com/pHTwdD8eGv

— Dailyaz (@dailyaz1) May 11, 2021