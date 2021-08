Esta es Saman Abbas, la chica paquistaní asesinada en Italia por su familia, porque quería estudiar

Sus padres le habían arreglado un matrimonio con un primo y Saman Abbas se negó a aceptarlo.

Quería seguir estudiando, le gustaba un chico italiano de su edad y se resistía con uñas y dientes a convertirse en una ‘esclava’, sometida a los hombres y a los despiadados dictados del Islam.

Y ha pagado un precio atroz.

La joven paquistaní está ‘desaparecida’ desde hace casi cuatro meses, pero ya se sabe con todo detalle su destino.

La policía tiene pruebas de que fue asesinada y descuartizada por su propia familia musulmana, todos los miembros incluyendo a su padre y madre, en lo que se conoce como un ‘crimen de honor’.

El hermano, de 16 años, ha cnatado de plano. Reveló a los investigadores que, para planificar el crimen, el día anterior a la desaparición de la joven se realizó una «reunión familiar» en el domicilio de los Abbas, una casa de labranza agrícola de Novellara, en Emilia-Romaña, a unos diez kilómetros de Guastalla.

Presidían el siniestro cónclave sus padres, Shabbar, 46 años, y Nazia Shaheen, 47, que viven en Italia desde hace muchos años.

Unos meses antes, Saman había huido de su casa y denunciado el caso ante el servicio social.

Contó a los carabineros ser víctima de malos tratos:

«Desde el primer momento que supe que la intención de mis padres era casarme con mi primo, dije que no lo quería, era demasiado grande para mí. Las reacciones de mi padre fueron violentas a nivel físico. Me golpeaba, porque yo deseaba ir a la escuela, pero él no quería».