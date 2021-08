El trabajador ‘humanitario’ que evacuó de Afganistán a 150 perros y gatos pero dejó atrás a los trabajadores locales de su ONG

Un trabajador ‘humanitario’, que dirigía un santuario de animales en Kabul, fue el gran protagonista de una de las escenas más peculiares de la evacuación de Afganistán.

El antiguo marine británico logró sacar a 150 perros y gatos en un avión fletado, pero olvidó algo en tierra: al personal local que colaboraba con él.

Paul «Pen» Farthing y sus animales despegaron de Kabul a última hora del sábado 28 de agosto, después de conseguir fondos y apoyos en una campaña de gran repercusión en el Reino Unido que ha dividido al país y ha llegado a las más altas esferas del Gobierno.

Farthing fundó la organización benéfica Nowzad después de servir con las fuerzas británicas en Afganistán hace 15 años y se le ofreció un pasaje seguro para salir del país junto con los miembros de su personal y sus familias.

«El equipo está seguro pero sigue en Afganistán. No podemos creeros lo ocurrido ayer.»

The team is safe but still in Afghanistan. We cannot believe what happened yesterday. 💔 https://t.co/eqFx3dJHY0

— NOWZAD (@Nowzad) August 27, 2021