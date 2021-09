Este idiota denuncia al conductor de un tren por saludar diciendo «damas y caballeros»

Denuncia al conductor de un tren por no usar lenguaje inclusivo y saludar diciendo «damas y caballeros»

Sí yo soy el conductor del tren y un desquiciado mental como Laurence me denuncia por semejante huevada, le arregló el desorden mental que padece de un lindo noqueó.

Laurence denuncia al conductor de un tren por no usar lenguaje inclusivo. «Dijo: buenas tardes damas y caballeros, niños y niñas… Así que, como persona no binaria, este anuncio en realidad no se aplica a mí».

La estupidez humana supera a la ficción! 😓https://t.co/UQk05oq81h

— Eduardo R. G. (@EduardoRoanesG) September 11, 2021