Terrible explosión de gas en República Checa: Dos bomberos muertos y cuatro heridos

Una terrible explosión de gas ha sacudido a la localidad de Korycany, en el sureste de República Checa.

El accidente hizo que una vivienda familiar sufriera una enorme explosión y arrasara toda la casa, según anunciaron las autoridades. Hasta el momento, se conoce que dos bomberos han perdido la vida.

El jefe del gobierno regional, Radim Holis, también indicó que otros dos bomberos resultaron heridos. El servicio de rescate de la región señaló que un total de cuatro personas se encuentran heridas a raíz de la fuerte detonación.

Uno de ellos fue trasladado en helicóptero a un hospital para recibir tratamiento. Los rescatistas utilizaron a un perro rastreador para seguir buscando víctimas entre los escombros.

Los bomberos explicaron que recibieron una llamada de los dueños de la casa debido a una fuga de gas que, sin embargo, explotó desgraciadamente después de su llegada.

🔴 The first photo from the site of the accident in Koryčany, where a family house exploded. According to the police, there are several injured on the spot, including firefighters. The USAR team and the helicopter will also intervene. pic.twitter.com/Mt2uEzujrd

— BrnoNewsCTV (@BrnoNewsCTV) September 15, 2021