El expresidente de Ucrania Petro Poroshenko sale a defender Kiev con un rifle Kalashnikov

Todos los ucranianos están luchando por una meta común: detener la invasión rusa.

El expresidente Petro Poroshenko sorprendió al aparecer con un rifle Kalashnikov junto con las fuerzas de defensa civil en las calles de Kiev. La cadena estadounidense CNN lo entrevistó mientras dijo esperar que lleguen los invasores rusos para defender a su país.

Poroshenko, quien gobernó Ucrania desde el 7 de junio de 2014 hasta el 20 de mayo de 2019, le expresó al periodista John Berman que estaba dispuesto a resistir “siempre”, tras ser preguntado sobre cuánto tiempo soportaría la envestida rusa.

“Señor presidente, ¿puede decirme con qué están armados ahora los miembros del grupo en el que se encuentra y cuál es su intención si los rusos llegan en las próximas horas?”, le consultó el comunicador; a lo que el ex mandatario respondió: “Esto es muy fácil, este es el Kalashnikov corto, tenemos solo 300 miembros del batallón de defensa territorial y dos ametralladoras; y tenemos, bueno… Eso es todo. No tenemos ninguna artillería pesada, no tenemos tanques, no tenemos transporte de personal armado porque lanzamos este proceso hace apenas un par de días y creamos esto para dos días. Esta es la larga fila de personas que quieren alistarse en el batallón pero no tenemos suficientes armas para ellos”.