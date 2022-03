Presidente Zelensky: «Me quedo en Kiev, en mi oficina; no me escondo y no le tengo miedo a nadie»

Como subraya Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, en el vídeo que acompaña esta nota, a diferencia de la figura de algunos como Pedro Sánchez, que se achica, la de Volodomir Zelensky se ha agigantado:

“Zelenski comenzó como un cómico y acaba como un héroe y Sánchez empezó de político y termina de payaso”.

El presidente ucraniano difundió este 8 de marzo de 2022, a través de Telegram que es un invento ruso, un video desde su oficina en la capital de Ucrania.

“Me quedo en Kiev. En mi oficina. No me escondo y no le tengo miedo a nadie”.