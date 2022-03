Una valiente periodista ‘asalta’ el plató del principal informativo de Rusia para desafiar a Putin

Una de las editoras de Chanel One, televisión estatal rusa, ‘asaltó’ el plató del principal informativo para desafiar en directo a Vladimir Putin.

La periodista, que mostró un cartel escrito en ruso e inglés denunciando su claro descontento con la invasión de Ucrania, fue arrestada el 14 de marzo de 2022 en Moscú, según la OVD-Info, grupo independiente de vigilancia de las protestas por los derechos humanos.

En dicho cartel ponía «NO A LA GUERRA. Detengan la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo. Rusos contra la guerra«. Además, mientras la presentadora del programa seguía leyendo del teleprompter, se escucha «detengan la guerra. No a la guerra».

El programa no tardó en eliminarla de la emisión cambiando de asunto para no darle visibilidad.

El 4 de marzo, el parlamento ruso aprobó una ley por la cual se prohíbe «la difusión pública de información deliberadamente falsa sobre el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa» con una pena de cárcel de hasta 15 años. Por lo tanto, la mujer, Marina Ovsyannikova, que fue identificada por la OVD-Info y por el jefe del grupo de derechos humanos Agora, se enfrenta a esta condena.

Antes de ir al estudio, Ovsyannikova grabó un vídeo en su casa en el que explica los motivos de su protesta, tras explicar que su padre es ucraniano y su madre rusa y «nunca han sido enemigos».

«Lo que está ocurriendo ahora en Ucrania es un crimen. Rusia es el país agresor. La responsabilidad de esta agresión recae en la conciencia de una sola persona. Este hombre es Vladimir Putin«

Chanel One, al igual que todos los medios de comunicación en Rusia, están en consonancia con la línea del Kremlin sin cuestionar sus actos y desinformando día tras día a toda la población rusa. Desde que comenzó la invasión, han hablado de la invasión como una obligación de Rusia para desmilitarizar y «desnazificar» a Ucrania para poder defender a los rusoparlantes que se encuentran allí.

Ovsyannikova hablaba también sobre el tremendo control que el líder ruso tiene sobre la información que se transmite en los medios y mostró su claro descontento con lo que ha tenido que lidiar como periodista y se avergüenza de ello.

«Desafortunadamente, en los últimos años he estado trabajando en Chanel One, haciendo propaganda para el Kremlin, y ahora estoy muy avergonzada. Es una vergüenza que haya permitido decir mentiras a la nación.» «Me da vergüenza haber guardado silencio en 2014, cuando todo esto apenas comenzaba. No salimos a la calle cuando el envenenó a Navalny, nos limitamos a observar en silencio este régimen inhumano. Ahora el mundo nos ha dado la espalda para siempre y otras diez generaciones no podrán quitar la mancha de esta guerra»

Concluyó animando a la gente a seguir manifestándose en contra de los actos ilícitos de Putin, «¡Vayan a los mítines y no tengan miedo! No pueden reubicarnos a todos» porque «somos gente rusa, pensante e inteligente, y solo está en nuestro poder detener toda esta locura».