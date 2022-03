Zelensky acusa a Rusia de utilizar bombas de fósforo en sus ataques a Ucrania

Aumenta la lista de atrocidades cometidas por el ejército de Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, acusó a Moscú ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de utilizar bombas de fósforo en sus ataques a objetivos en territorio ucraniano, a un mes del inicio de hostilidades en ese país.

“Esta mañana (…) hubo dos bombas de fósforo. Nuevamente han muertos adultos y niños”, acusó Zelenski en un mensaje por videoconferencia durante una cumbre de la OTAN en Bruselas.

Horas antes, las autoridades de Ucrania habían denunciado la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas dos niños, en ataques por parte de las fuerzas rusas en la región de Lugansk (este), incluido el presunto uso de bombas de fósforo, un uso que ya fue denunciado el miércoles por el alcalde de la localidad de Irpin.

En este sentido, el alcalde Oleksander Markushin hizo hincapié en un mensaje en Telegram que el uso de este armamento contra civiles es un crimen contra la humanidad y que supone una violación de las Convenciones de Ginebra. Rusia no ha respondido por ahora a las acusaciones.

Por su parte, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ha publicado durante las últimas horas una guía con recomendaciones para actuar en caso de ataque químico. “Los canales rusos hablan a diario a su audiencia sobre laboratorios imaginarios que supuestamente crean armas químicas en Ucrania”, apuntó.

Por su parte, la OTAN había advertido que un ataque químico ruso cambiaría la naturaleza conflicto y “tendría consecuencias severas”.

El presidente ucraniano también expresó en su mensaje a Bruselas el pedido de “ayuda militar sin restricciones”, para que su país pueda enfrentarse al ejército ruso, que ahora Kiev combate “en condiciones desiguales”.

“Para salvar a la gente y nuestras ciudades, Ucrania necesita una ayuda militar sin restricciones. Igual que Rusia utiliza, sin restricciones, todo su arsenal contra nosotros”, declaró el mandatario.

“El 24 de febrero, me dirigí a usted con una solicitud lógica y completamente comprensible. Ayuda a cerrar nuestro cielo. En cualquier formato. Mantenga a nuestra gente a salvo de las bombas y misiles rusos. No obtuvimos una respuesta clara. Ucrania no tiene potentes armas antimisiles. Tiene una fuerza aérea mucho más pequeña que Rusia. Por lo tanto, su ventaja en el cielo es el uso de armas de destrucción masiva”, agregó, reiterando el pedido para la declaración de una zona de exclusión aérea, algo que los líderes occidentales han negado varias veces para evitar una confrontación directa con Rusia que escalaría el conflicto.

“Estoy seguro de que entiende que Rusia no tiene intención de detenerse en Ucrania. No piensa y no quiere. Ella quiere ir más allá. Contra los miembros orientales de la OTAN. Los Estados bálticos, Polonia, eso es seguro. ¿Dejará entonces la OTAN de pensar en ello, de preocuparse por cómo reaccionará Rusia? ¿Quién puede estar seguro de esto?”, añadió Zelensky.