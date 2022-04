Putin manda al “carnicero de Siria” para arrasar con el este de Ucrania

Vladimir Putin manda a uno de sus hombres más sanguinarios para arrasar con el este de Ucrania: al “carnicero de Siria”.

Tras sufrir duros reveses en su invasión, Rusia nombró a Alexander Dvornikov.

Se trata de uno de los más experimentados oficiales militares y, según funcionarios estadounidenses, un comandante con reputación de brutalidad contra civiles en Siria y otros escenarios bélicos. Hay quienes incluso se animan a llamarlo “el Carnicero de Siria”

El nombramiento del Kremlin de Dvornikov como primer eslabón de la cadena de mando para dirigir el ataque a Ucrania podría aportar una mayor coordinación del asalto, aunque también pone de relieve que Rusia no tenía un hombre a cargo de toda la invasión a Ucrania. Según informó CNN en base a funcionarios del Departamento de Defensa de EEUU, cada unidad de diferentes distritos militares estaban operando sin coordinación y, en ocasiones, con propósitos cruzados

Con este cambio estratégico no solo se esperaría mayor cohesión: también más brutalidad.

Dvornikov, nacido en 1961 e iniciado en el ejército de la Unión Soviética, estuvo al mando de las tropas rusas en Siria entre 2015 y 2016, durante la ofensiva contra el yihadismo y también contra las tropas rebeldes que se enfrentaban al régimen de Bashar al Assad. En esa ofensiva, los aviones rusos bombardearon zonas densamente pobladas con amplia presencia de civiles, especialmente en Alepo.

Su rol en ese conflicto lo llevó a recibir el título de Héroe de la Federación de Rusia. En 2020, el presidente ruso, Vladimir Putin, lo ascendió al rango de general.

En los meses en los que Dvornikov dirigió la campaña rusa, se estima que hubo casi 10 mil bombardeos, especialmente en Alepo, Homs y otras localidades más pequeñas. Con ello consiguió doblegar la voluntad de civiles, luego de atacar infraestructuras básicas como hospitales y fuentes de agua.

Sir Roderic Lyne, ex embajador británico en Rusia, dijo a Sky News que Dvornikov cuenta con un “historial bastante salvaje en Siria para tratar de ganar al menos algo de territorio en Donetsk” que pueda considerarse un logro para el Kremlin.

Harry Kazianis, analista militar estadounidense del Centro para el Interés Nacional, advirtió: “El movimiento para darle poder es una señal peligrosa de que Putin no tiene intención de rendirse en Ucrania en breve, sino que podría realmente intentar tomar la mayor parte, si no todo, del este de Ucrania”. En diálogo con el Telegraph, consideró que el general es un estratega inteligente que no escatimará en tácticas de guerra de asedio: “Mi temor es que Dvornikov tiene órdenes de que si no puede tomar el este de Ucrania lo convertirá en un Alepo gigante”.

“Dvornikov es conocido como un comandante despiadado y desplegará tácticas utilizadas en Siria ahora en Ucrania. Estuvo en Chechenia hace 20 años. Se trata de liberar ciudades reduciéndolas a escombros”, explicó al Telegraph otro analista militar desde Moscú, que prefirió no ser identificado.