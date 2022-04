Moscú: La presentadora de ‘Rossiya 1’, televisión oficial rusa, asegura que «comenzó la Tercera Guerra Mundial»

Son palabras mayores y harán enormes olas, pero en nuestra opinión, por el momento, como buena parte de lo que se difunde en los medios de Occidente y comentan los tertulianos televisivos, es lo que los expertos llaman ‘bruma d ela guerra’.

Una periodista de la televisión estatal rusa aseguró que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, luego de que las fuerzas ucranianas consiguieran hundir el Moskva, el buque insignia del Kremlin.

La presentadora del canal Rossiya 1 Olga Skabeyeva dijo que el buque de guerra sufrió un “incendio” y afirmó que la “escalada” entre ambas partes podría “llamarse con seguridad la Tercera Guerra Mundial”.

Asimismo, señaló que Rusia “está luchando definitivamente contra la propia OTAN”.

La postura de la presentadora parece ir en línea con otras publicaciones de la prensa que propaga las informaciones del Kremlin y que afirma que tropas rusas tomó prisionero a personal militar de países de la OTAN que estaba en el este de Ucrania colaborando con la defensa del territorio.

El comentario, atribuido a Andrey Klimov, funcionario de la Cámara Alta de la Duma -el parlamento ruso-, podría referirse a un grupo de milicianos polacos que fueron emboscados por tropas rusas en el frente oriental del conflicto.

El Ministerio de Defensa ruso admitió el miércoles que el crucero Moskva fue hundido.

Sin embargo, su versión del hecho es que hubo una explosión por un accidente de munición a bordo y que se hundió en una tormenta.

El ministerio de Defensa ruso había dicho anteriormente que el fuego había sido contenido y que el barco de la era soviética podía permanecer a flote aunque estaba gravemente dañado.

Olga Skabeyeva Russian Media broadcast with commentators calling for all out war after sinking of Moscow, including bombing and possibly discussing dropping «a single bomb on Kyiv» to keep world leaders from visiting. #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/R0uOLol0FV

— EyesFromUkraine (@NowInUkraine) April 15, 2022