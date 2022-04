Los ataques entre Rusia y Ucrania continúan: Rusia ataca 5 estaciones de tren

El 25 de abril de 2022 Ucrania volvió a ser víctima de ataques propinados por la gran potencia rusa. Más concretamente, las regiones de Leópolis, Rivne y Vinnytsia han sido las afectadas. A día de hoy se desconocen el grado y la gravedad de los daños y el número de víctimas.

Las autoridades ucranianas piden a los ciudadanos que no hagan públicas imágenes de los daños causados por miedo a que los rusos vean las consecuencias que están teniendo sus ataques y a que nuevos atentados lleguen. Sin embargo, se sabe por el jefe de la compañía ferroviaria estatal, Oleksandr Kamyshin, que un total de cinco estaciones de tren fueron atacadas con un número de 16 trenes retrasados, según cuenta La Razón.

En un ataque diferente, un total de nueve misiles rusos impactaron en la central termoeléctrica y refinería de petróleo en la ciudad de Kremenchuk, en Poltava. En dicho ataque una persona fue asesinada y hubo siete heridos. Maksym Kozytskyy, el gobernador de la región anteriormente mencionada, alegó que un misil de procedencia rusa cayó sobre una estación ferroviaria en Krasne, a 40 kilómetros al este de Leópolis, lo que desencadenó un incendio.

Paralelo a esto, en la ciudad de Bryansk, en Rusia, dos depósitos de gasolina se incendiaron resultado de dos explosiones. Afortunadamente, no se reportaron víctimas. Este es el segundo incendio ocurrido en los depósitos de gasolina en fronteras con Ucrania. El anterior tuvo lugar en Belgorod, causado por un ataque con helicópteros. Sin embargo, Ucrania no ha confirmado que esos ataques sucediesen.

In #Bryansk, western #Russia, there are fires reported at two fuel depots in the city. Bryansk region borders on #Ukraine: pic.twitter.com/XATSwft0hZ

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) April 25, 2022