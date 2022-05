El papa Francisco se ‘alía’ con Putin: Cree que “los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia” provocaron la invasión

El papa Francisco le ‘compró’ las excusas de Vladimir Putin para ordenar su sanguinaria invasión a Ucrania.

El Sumo Pontífice cree que quizás los “ladridos de la OTAN a la puerta de Rusia” provocaron que Vladimir Putin reaccionara mal y lanzara la invasión a Ucrania: “Un enfado que no sé si fue provocado -se pregunta- pero quizás facilitado, sí” .

Así lo expresó en una entrevista que le concedió a Corriere della Sera y que ha generado reacciones en todo el mundo. Al margen de revelar algunos detalles de sus frustrados intentos por conseguir un alto el fuego, un diálogo de paz duradero y una reunión con Putin, la máxima autoridad de la Iglesia Católica apuntó al origen del conflicto.

Le reclaman no ser claro en la condena a las brutalidades cometidas por el ejército invasor durante la ocupación, dramáticamente reveladas a su retirada de la región de Kiev.

En la entrevista con Corriere, Francisco habló también sobre su iniciativa para ir a Moscú a dialoar con Putin. El papa cree que el Kremlin no detendrá su opfensiva a pesar del brutal derramamiento de sangre y asl múltiples crisis humanitarias que ha generado, con consecuencias para Europa e incluso en otros continentes, que dependen de las cosechas ucranianas para abastecerse de granos y que verán interrumpida la cadena de distribución por el bloqueo a los puertos.

”Por supuesto, era necesario que el líder del Kremlin permitiera algunas ventanas. Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo. Pero tanta brutalidad ¿cómo no detenerla? Hace veinticinco años vivimos lo mismo con Ruanda”, dijo Francisco.