Finlandia anuncia su intención de ingresar a la OTAN y aumenta las tensiones con Rusia al romper con 80 años de neutralidad

A Rusia no le ha sentado bien el anuncio de Finlandia que tuvo lugar el 12 de mayo de 2022 en el que mostraba su interés en ingresar en la OTAN. Al hacer esto, se rompería con un total de 80 años de neutralidad.

El presidente finlandés Sauli Niinistö y la primera ministra Sanna Marin han lanzado dicho comunicado de manera conjunta en el que expresaban su inclinación a entrar en el Organismo.

Según las intervenciones realizadas por Niinistö y Marin, al unirse a la Alianza Atlántica en la OTAN se «fortalecería la seguridad de Finlandia» y además, la alianza militar se haría más fuerte.

History being made by our northern neighbours. Today's announcement by @MarinSanna & @niinisto paves the way for #Finland joining #NATO.

You can count on our full support. We support a rapid accession process. From our side will make necessary steps quickly.

#StrongerTogether pic.twitter.com/qdat42g3Y3

— Kaja Kallas (@kajakallas) May 12, 2022