Ucrania mata a Alexander Kislinsky, el mejor francotirador de Vladimir Putin

Las fuerzas armadas de Ucrania vuelven a demostrar su capacidad de defensa meter un colosal golpe al ejército de Vladimir Putin.

Los soldados ucranianos mataron al principal francotirador de Rusia, según fuentes progubernamentales rusas.

La noticia de la muerte de Alexander Kislinsky, un francotirador de la 22.ª Brigada Spetsnaz del GRU/GU de Rusia desplegada en Ucrania, se conoció el 24 de mayo en varios canales rusos en Telegram y VK, la plataforma rusa de redes sociales similar a Facebook.

This sniper from the GRU/GU’s 22nd Spetsnaz Brigade was reportedly killed. 4/https://t.co/5ipb3qxX5z pic.twitter.com/RHTUDCcpPD

— Rob Lee (@RALee85) May 25, 2022