Turquía pasa a llamarse ‘Türkiye’ en la esfera internacional

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aceptó la petición por parte del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para cambiar el nombre del país en la esfera internacional.

Desde el 2 de junio de 2022, en todos los organismos internacionales se deberá cambiar el nombre de ‘Turkey’ por ‘Türkiye’.

A finales de 2021 comenzó la campaña para el cambio de marca del país, ya que consideran que «Türkiye es la mejor representación y expresión de la cultura, la civilización y los valores del pueblo turco”. Además, aparecerá “Made in Türkiye” en todos los productos que se exporten y se usará “Hello Türkiye” como eslogan para el turismo.

La mayoría de los ciudadanos ya se refieren a su país con ese término. Al igual que la TRT, emisora estatal, que desde que se anunció la modificación, adoptó el nuevo nombre.

El presidente Erdogan justificó esta modificación argumentando que el país estaría mejor representado si no tuviese el mismo término que un pájaro. Ya que en inglés ’Turkey’ significa ‘pavo’, en portugués ‘peru’ y en turco ‘hindi’. Otra de las definiciones de la palabra ‘Turkey’ que aparece en el Diccionario de Inglés de Cambridge es “algo que falla gravemente” o “una persona estúpida o tonta”.

Esta decisión ha sido criticada por funcionarios del gobierno. Algunos consideran que es una estrategia de distracción para que el presidente pueda prepararse para las próximas elecciones que se celebrarán el año que viene, mientras están inmersos en una grave crisis económica.

En las redes sociales, muchas personas han criticado esta decisión afirmando que es absurda, mientras que, muchas otras, consideran que era necesario el cambio.

Inflation 73.5%, food prices up 91.6% – no, not the UK in 2023, but Türkiye (Turkey) today. This from FT. pic.twitter.com/ufcVadIgzN

— Paul Lewis (@paullewismoney) June 3, 2022