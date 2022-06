Boris Johnson tiene las horas contadas en el Parlamento británico: inminente moción de censura

El primer ministro británico se someterá el lunes 6 de junio entre las 18:00 y las 20:00 a una moción de censura interna por el escándalo del ‘Partygate’. Según explicó el presidente del Comité 1992, Graham Brady, para que Johnson abandone el puesto y, por ende, el partido un 15% de las personas que conforman el Comité, conservadores sin cartera, deben enviarle a Brady una carta manifestando la desconfianza en el líder británico. Este señaló que la cifra ya había sido alcanzada:

«El umbral del 15 por ciento de los parlamentarios del partido que piden una moción de censura contra el líder del Partido Conservador ha sido superado».

A continuación, se procederá a hacer una votación dentro del Partido Conservador, en la cual Boris Johnson necesitará 180 votos, la mitad teniendo en cuenta que los ‘tolies’ tienen 360 diputados. En caso de alcanzarlo Reino Unido cambiará de líder en los próximos días.

En los últimos días, los británicos celebraron el 70 aniversario del reinado de Isabel II, en estos actos apareció Jonhson, y, como era de esperar, fue increpado por los ciudadanos que acudieron a los eventos.

Jonhson se aferra al cargo

El conservador compareció en varias ocasiones en la Cámara de los Comunes confirmando su deseo de mantener el cargo, porque cree que dimitir sería una irresponsabilidad. Asegura que solo se mantiene en el cargo para cumplir con la agenda política y por las grandes presiones que sufre el país con motivo de la guerra en Ucrania.

Las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia y las declaraciones de Jonhson sobre su presencia en las reuniones solo sirvieron para avivar las dudas entre sus compañeros de partido y votantes. Según el primer ministro británico, desconocía la celebración de aquellas celebraciones y fue a ellas pensando que eran simples reuniones de trabajo.

Boris Johnson no es el primero que se somete a este juicio, antes fueron líderes como Theresa May o Margaret Thatcher. La primera por negociaciones con la UE sobre el Brexit, y la segunda por una gran oposición interna. Ambas superaron la votación del Comité 1992, pero no aguantaron mucho en el poder porque tenían una gran oposición que hacia complicado gobernar. De igual forma puede ocurrirle al británico si logra superar la votación.