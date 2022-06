El ‘tibio’ Macron y el ‘izquierdista’ Mélenchon empatan en la primera vuelta de las legislativas francesas

Todo en el aire.

Las alarmas se encendieron en el Elíseo este 12 de junio de 2022 tras la primera vuelta de las legislativas en Francia.

Los comicios situaron a la alianza del presidente, Emmanuel Macron, codo a codo con la coalición de izquierdas liderada por Jean-Luc Mélenchon.

Esto pone en entredicho no sólo su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, sino que podría obligar a Macron a cohabitan con un primer m inistro de izquierdas, si las cosas no le van bien en la segunda vuelta.

Los candidatos de Macron y los de Mélenchon obtuvieron en torno a un 25% de los sufragios por cada lado en la primera vuelta, que se saldó con un récord de abstención en la reciente historia de Francia, con más de la mitad de los electores (cerca del 53%) alejados de las urnas.

La proyección de reparto de escaños llevadas a cabo por diferentes institutos de sondeo sitúan a la coalición del presidente, bautizada como Ensemble (Juntos), al borde de perder la mayoría absoluta (actualmente tiene 350 escaños), con entre 255 y 310 diputados, en una cámara donde la mayoría absoluta se sitúa en los 289.

Dos meses después de la cómoda victoria de Macron en las presidenciales, su proyecto puede verse frenado si no tiene una mayoría en la cámara baja, necesaria para sacar adelante sus propuestas, entre ellas la discutida reforma de las pensiones.

El presidente, que oficialmente no puede hacer campaña, aumentó en los últimos días sus actos públicos, en los que reiteró la necesidad de contar con un respaldo parlamentario sólido frente a las turbulencias internacionales. No obstante, la fuerte irrupción de la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes), liderada por Mélenchon, y que incluye a su partido, La Francia Insumisa, junto a socialistas, comunistas y ecologista, no garantiza que la coalición del presidente logre ese objetivo.

Nupes obtendría entre 150 y 210 escaños, frente a los 58 que totalizaron en 2017, y se convertiría en la principal fuerza de oposición. Superaría a la derecha conservadora de Los Republicanos, hasta ahora segunda fuerza parlamentaria, que puede perder la mitad de su peso (112 escaños) y se quedaría con entre 50 y 80 diputados.

El partido de la ultraderechista Marine Le Pen, que ronda el 20% de los votos, algo menos de lo que ella misma obtuvo en las presidenciales de abril, tendría entre 10 y 45 diputados, frente a los 8 actuales, según esas proyecciones.

Derrota importante la sufrida por el otro representante de la extrema derecha, Éric Zemmour, descartado en su circunscripción y cuyo partido puede quedar sin representación parlamentaria.

El tercero en las pasadas elecciones presidenciales, Mélenchon, es el que más entusiasta se ha mostrado en la noche electoral, al lograr su deseo de enfrentarse en la segunda vuelta a Macron, con el objetivo de obtener una mayoría parlamentaria que obligue al presidente a nombrarle primer ministro en un Gobierno de cohabitación.

«El partido presidencial, en esta primera vuelta, ha sido superado y derrotado. Es la primera vez que un presidente recién elegido no logra una mayoría en la Asamblea», clamó Mélenchon, que no se presentaba en ninguna circunscripción y que destacó el éxito de la alianza que formó pese a la oposición de históricos líderes socialistas.