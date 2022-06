Vladimir Putin pasa de ser el más temido al hazmerreír de la cumbre del G7

El ‘macho alfa’, así apodaron en tono de burla a Vladimir Putin entre los principales líderes mundiales.

El presidente de Rusia ha pasado de ser una de las personas más temidas a ser objeto de burla mundial.

Esto ocurrió nada más y nada menos que en la cumbre del G7 en Alemania. Los líderes del grupo de los siete países más industrializados del mundo se reunieron este domingo 26 de junio de 2022 en Alemania para abordar varios temas, siendo el principal la guerra de Ucrania y sus consecuencias económicas. Comenzaron contando anécdotas que terminaron convirtiéndose en burlas hacia Vladimir Putin. Una de estos chistes llegó a raíz de una fotografía del presidente ruso a caballo y sin camisa, por parte de Boris Johnson, el primer ministro británico.

Just listen to this clowns what they speak during G7 not summit but CIRCUS… pic.twitter.com/80vxtDriPE

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) June 26, 2022