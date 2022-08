Muere Olga Kachura, la ‘señora de la muerte’ de Putin, al ser alcanzada por misiles ucranianos

La coronel Olga ‘Kursa’ Kachura, de 52 años, ha muerto en la guerra en Ucrania al ser alcanzada por un ataque con misiles ucranianos cuando se desplazaba a bordo de su vehículo en Górlovka, en la región de Donetsk.

Es una pérdida relevante para las tropas de Vladimir Putin. Kachura, apodada como ‘Lady Death’ (señora muerte), ha recibido del Kremlin el máximo galardón posible: el de ‘Héroe de Rusia’, en un homenaje póstumo por su “coraje y heroísmo mostrados en el desempeño del deber militar”, de acuerdo a fuentes oficiales rusas.

Kachura, ucraniana de nacimiento, es considerada como una de las fundadoras de la República Popular de Donetsk, que es títere del Kremlin, luego de desertar en 2014 al lado prorruso. Según reportes de los medios locales, la ucraniana falleció al instante tras ser alcanzado por misiles el vehículo en el que se desplazaba.

La coronel dirigía un batallón de artillería de cohetes, con 140 efectivos, que incluso ha atacado civiles en la región del Donbás, de acuerdo a reportes del Daily Mail. La comandante rusa, en distintas entrevistas a medios estatales rusos había señalado que disfrutaba matando ucranianos.

Por sus actos, el año pasado Ucrania la condenó a 12 años de prisión por rebeldía, confiscación de bienes y participación en un grupo u organización terrorista.

