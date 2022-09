Buckingham se abre a la tecnología para honrar a Isabel II: así es el libro de condolencias online

Rendir honores a Su Majestad.

La reina Isabel II fue un personaje con un alcance mundial y por ello, la Casa Real ha abierto la posibilidad a todas las personas para escribir una dedicatoria en recuerdo de quien fuera la monarca más longeva en la historia británica.

Para poder dar el pésame a la difunta reina, se debe ingresar en la página web de Buckingham y rellenar un formulario con algunos datos como el nombre, el correo electrónico o la localización desde donde se manda el mensaje.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022