La desesperada estrategia de Rusia para retomar la región de Kharkiv: Envío masivo de reclutas sin entrenamiento

Rusia está desesperada por mandar hombres al frente de guerra.

Moscú no da por perdida la región de Kharkiv, de la que tuvo que replegarse en la primera quincena de septiembre, y está concentrando tropas cerca a la zona con la posibilidad de intentar volver a tomar la región, según informaron fuentes del ejército ucraniano.

El ejército de Vladimir Putin, que se vio forzado a retirarse de la segunda ciudad más grande de Ucrania en la contraofensiva local, ha continuado lanzando misiles y drones desde el otro lado de la frontera.

“La situación no es tranquila”, reconoció el general de brigada Sergei Melnik, comandante de la guarnición militar de Kharkiv, en entrevista con el diario británico Telegraph. “En ese lado de la frontera están acumulando un gran número de tropas y equipos, etc. Así que todavía no sabemos lo que van a hacer a continuación”, añadió.

Entre las opciones que analiza, está un desplazamiento hacia Kharkiv o hacia Donetsk. “Pero todavía no lo sé. Cuando empiecen a moverse y a alinearse en formación de batalla, entenderemos hacia dónde van”, dijo.

Los movimientos hacen suponer que Rusia está tratando de reponer sus ejércitos más rápidamente de lo que muchos analistas occidentales sugieren, días después de que Vladimir Putin anuncie una movilización parcial de los reservistas. Se esperaba que la llegada de los nuevos reclutas demore entre dos y tres meses, porque debían ser entrenados, equipados e integrados, pero hay informes que señalan que estarían siendo enviados con apenas un día de preparación, indicó el Telegraph.

Según el análisis del general de brigada Melnik, los nuevos reservistas serán distribuidos en varias unidades para minimizar el riesgo de un motín o de escape. “Si intentan huir, les garantizo que habrá un disparo en la cabeza del primero, del segundo y del tercero. Será un espectáculo de masacre para los movilizados que quieran huir”, apuntó.

En la región, los ucranianos controlan gran parte de la ciudad de Kupiansk, donde se encuentra una importante encrucijada ferroviaria que Rusia solía utilizar para abastecer a sus tropas desplegadas más al sur. Sin embargo, Moscú sigue controlando una estrecha franja de tierra en la orilla oriental del río Oskil, por lo que los ucranianos no pueden avanzar hacia la región de Lugansk, controlada por autoridades prorrusas.