La nueva arma letal de Putin: drones suicidas iraníes

El pánico se apodera de Ucrania una vez más con la llegada de la nueva arma letal de Putin.

Rusia ha encontrado el arma perfecta con la que seguir causando pánico en Ucrania, drones Shahed – 136 iraníes, también denominados «kamikaze». Sin embargo, fuerzas ucranianas aseguran que ya han sido utilizados en otras ocasiones.

Son vehículos no tripulados desarrollados por la compañía HESA, que entró en servicio en el 2021. Tienen un rango de 2.500 kilómetros y se utilizan para ataques selectivos. Pueden transportar explosivos que detonan al impactar. Según fuentes militares, pueden alcanzar una velocidad de 180 kilómetros por hora y lanzar ataques contra radares, piezas de artillería y otros objetivos.

Fue el pasado mes de julio de 2022 cuando el Gobierno estadounidense alertó de lo que iba a suceder, que Irán le entregaría a Rusia sus drones de combate para arrasar con Ucrania. Y, así fue, desde entonces, el número registrado de ataques rusos efectuados por estos drones kamikazes han ido creciendo considerablemente.

Los primeros drones fueron derribados en el mes de septiembre en la región de Járkov:

