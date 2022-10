Escapa de Rusia la periodista de la TV estatal que desafió a Putin en directo

Nuevo revés para Vladimir Putin.

La experiodista de la televisión estatal rusa Marina Ovsyannikova, que protestó contra la ofensiva del presidente en Ucrania durante una transmisión en vivo, huyó del país luego de ser incluida en una lista de personas buscadas, dijo su abogado.

“Ovsyannikova y su hija abandonaron Rusia pocas horas después de partir de la dirección donde ella estaba bajo arresto domiciliario. Ahora están en Europa”, dijo el abogado de Ovsyannikova, Dmitry Zakhvatov.

“Están bien. Están esperando hasta que puedan hablar públicamente, pero por ahora no es seguro”, agregó.

A principios de octubre había confirmado que se ha librado del arresto domiciliario por la acusación de difundir noticias falsas, pero hasta el momento no se conocía su lugar de refugio.

“Me considero completamente inocente, y dado que nuestro Estado se niega a cumplir sus propias leyes, me niego a cumplir la medida de coerción que se me impuso a partir del 30 de septiembre de 2022 y me libero de ella”, dijo en Telegram.