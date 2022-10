El jefe de los mercenarios rusos confronta a Putin por su nefasta invasión a Ucrania

El jefe de los mercenarios rusos lanzó duras críticas a la cara de Vladimir Putin por su nefasta gestión de la invasión a Ucrania.

Yevgeniy Prigozhin criticó cómo los jefes militares del Kremlin están gestionando mal la guerra, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

Las críticas de Prigozhin se hicieron eco de lo que ha estado diciendo públicamente durante semanas, dijeron los funcionarios, que hablaron de forma anónima para discutir la inteligencia sensible.

Pero la revelación de que se sintió cómodo compartiendo un reproche tan duro del esfuerzo militar ruso con Putin en un entorno privado muestra cómo su influencia está aumentando a medida que la guerra de Moscú se tambalea.

También pone de manifiesto la inestabilidad de la dirección oficial de la defensa rusa, que ha sido criticada por Prigozhin y otros tras meses de errores y pérdidas en el campo de batalla.

The Washington Post informó previamente que una persona con información privilegiada rusa se enfrentó personalmente a Putin para poner de relieve la mala gestión del esfuerzo de guerra, pero no nombró a esa persona. The Post informó que el intercambio se consideró lo suficientemente importante como para incluirlo en el informe diario de inteligencia que se proporciona al presidente Biden.

La frustración de Prigozhin con el Ministerio de Defensa ruso y su creciente tensión con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, son también el tema de un informe de inteligencia estadounidense separado que ha estado circulando entre los funcionarios en Washington, según personas que han leído el archivo.

Durante años, Prigozhin operó en las sombras del poder ruso, negando vínculos con el notorio grupo mercenario ruso Wagner y la fábrica de trolls de internet de San Petersburgo que, según las autoridades estadounidenses, financió para inmiscuirse en la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos.

Ayudó a promover los objetivos exteriores del Kremlin al margen de las estructuras formales, y se ganó el apodo de “chef de Putin” debido a que era propietario de un restaurante de San Petersburgo que Putin frecuentaba y de una empresa de catering que presume de tener lucrativos contratos con el Estado y la ciudad de Rusia.

Pero en las últimas semanas, Prigozhin ha salido a la luz en un dramático debut en la vida pública rusa, admitiendo por primera vez su liderazgo en Wagner y atacando públicamente a la cúpula militar rusa por sus errores.

“Esa es la posición política pública en la que él ha estado insistiendo: Soy Yevgeniy Prigozhin. Estoy aquí para decir la verdad, y voy a hacer el trabajo”, dijo un funcionario estadounidense, hablando bajo la condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto y hablando en general sobre Prigozhin, no sobre la inteligencia con respecto a sus interacciones con Putin.

Según el informe de la inteligencia estadounidense que ha estado circulando en Washington, Prigozhin ha expresado su opinión de que el Ministerio de Defensa ruso depende demasiado de Wagner y no está dando al grupo mercenario suficiente dinero y recursos para cumplir su misión en el conflicto, dijeron las personas que leyeron el informe.

Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que Prigozhin montó un vídeo reciente en las redes sociales en el que se mostraba a los soldados de Wagner quejándose de la falta de alimentos y provisiones básicas como medio de presionar al Kremlin para que aumentara la financiación de su grupo mercenario.