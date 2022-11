En directo: China pone en riesgo la seguridad de España y Portugal con un cohete fuera de control

De terror.

Un cohete chino fuera de control pone en peligro la seguridad física de medio mundo debido a que se desconoce el sitio exacto en que caerá.

Las lanzaderas Long March 5B, empleadas por el gobierno de Pekín para transportar todos los módulos de la estación espacial china, regresan al planeta de forma descontrolada y con varios países en alerta debido a la posibilidad de que se estrelle en la superficie.

Se estima que el cohete pasará sobre la península ibérica a partir de las 10:00 horas, colocando en alerta máxima a los órganos de seguridad de España y Portugal.

⚠️Update: #EUSST’s latest autonomous predictions give a re-entry window of object #CZ5B of 2022-11-04 08:50:36 UTC ±31 min. Read more: https://t.co/9X1lBmRJIS #LongMarch5B pic.twitter.com/QrayZzSXwB

— EUSST (@EU_SST) November 4, 2022